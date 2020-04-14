2020-04-14T09:49:27+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске потеплеет до +22 и пойдет снег

Анна МИКУЛА
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В Омске все неделю будет отличная погода. Потеплеет до +22 градусов и... пойдет снег. Правда, омичам настоятельно рекомендуют пока оставаться дома – в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

А пока можно просто полюбоваться на красивые цифры. Вот они.

В среду, 15 апреля, будет ясно. Ночью ожидается -1...+4, днем – +7...+12. Ветер юго-западный, западный – ночью 7-12 м/с; днем 9-14 м/с, порывами до 15-18 м/с.

В четверг, 16 апреля, обещают мокрый снег и дождь. Ночью будет - 1...+4, днем – +12...+17. Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 м/с; днем 4-9 м/с, порывами до 15-18 м/с.

В пятницу, 17 апреля, преимущественно без осадков, местами туманно. Ночью прогнозируют 0...+5, днем – +17...+22. Ветер юго-западный, южный – ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, порывами до 15-18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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