Частный перевозчик за изувеченное в ДТП лицо заплатит омичке 350 тысяч

14 Апр 2020 2020-04-14T09:16:32+03:00

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Крупная авария случилась еще в августе 2018 года. Омичка ехала на «газели» по улице Лукашевича. В итоге маршрутка столкнулась с мусоровозом. Пассажирка получила серьезные травмы руки и лица. К тому же она была еще и беременна. Перелом сросся неправильно, а на лице омички остались рубцы.

Пассажирка обратилась в районный суд и выиграла иск. Она отсудила 350 тысяч у бизнесмена, которому принадлежал маршрут. Однако предприниматель платить не спешил. В итоге к ситуации пришлось подключиться службе судебных приставов. Они арестовали 6 машин частного перевозчика. Как рассказали в ведомстве, после этого бизнесмен деньги пассажирке все же выплатил. Но ему еще и назначили штраф в 175 тысяч рублей за то, что он не исполнил добровольно решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU