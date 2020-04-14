Александр Шлеменко пожаловался на хамство в омских аптеках

14 Апр 2020 2020-04-14T08:58:57+03:00

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Омский боец ММА Александр Шлеменко вместе с учениками своей авторской школы «Шторм» помогает тем, кому во время периода самоизоляции приходится особенно трудно. Спортсмены работают волонтерами и доставляют пожилым людям и инвалидам необходимые им лекарства.

Однако даже такое доброе дело не обошлось без неприятностей. Шлеменко пожаловался, что фармацевты им массово хамят. А в одном случае даже специально, по его мнению, задержали выдачу инсулина, который жизненно важен для пациента с сахарным диабетом.

– Люди будьте добрее друг к другу, – пишет спортсмен в своем Instagram. – Попробовав себя в роли волонтеров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищенных и требующих нашей поддержки. В частности сегодня нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но, к сожалению, многие этого не понимают.

Однако «Шторм» поделился и радостной новостью: к ним присоединились уже около десяти волонтеров. Отзывчивых и неравнодушных людей в Омске все-таки больше, и это внушает оптимизм.

ИСТОЧНИК KP.RU