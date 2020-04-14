2020-04-14T07:55:41+03:00
Общество

Из-за дачников, жгущих свой мусор и сухую траву, Омск затянуло едким смогом

Только на минувшие сутки пожарные выезжали тушить палы 135 раз
Анна МИКУЛА
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Такой смог сейчас повис над набережной – горит трава на дачах в Карьере.Такой смог сейчас повис над набережной – горит трава на дачах в Карьере.Фото: Анна МИКУЛА
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Спасатели настоятельно просят омичей не поджигать сухую траву и бытовые отходы. Но омские дачники с упорством, достойным лучшего применения, продолжают это делать. А потом просто не могут справиться с разгоревшимся огнем. Только за сутки сотрудники МЧС выезжали на такие пожары 135 раз.

Из-за нескольких людей, которые не хотят считаться ни с кем, теперь весь город задыхается едкой вонью от чужого горящего мусора. И, судя по довольно безветренной погоде, сизая дымка, которая повисла над городом, развеется еще нескоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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