На улицы Омска добавят автобусов, которые убрали на время самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T07:27:58+03:00

Сейчас транспорта в городе по минимуму

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В мэрии решили немного добавить общественного транспорта на улицы Омска. После объявленной нерабочей недели и введения режиме самоизоляции все автобусы, троллейбусы и трамваи ходили по графику выходного дня. Задача властей была свести передвижения омичей по городу к минимуму из-за коронавируса.

Сейчас транспорта станет немного больше. Об этом сообщили в мэрии.

- Мы точечно планируем изменения графиков, ориентируясь и на обращения омичей, и на поступающую информацию об организациях, возобновляющих работу, - сказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Например, уже восстановлены утренние и вечерние рейсы автобусного маршрута № 1, временно отмененного на период самоизоляции. Выпуск муниципального транспорта сегодня составил уже 190 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU