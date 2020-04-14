2020-04-14T07:38:31+03:00
Происшествия

В горящем доме на окраине Омска погиб человек

Огонь слишком быстро распространился по деревянным перекрытиям
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Трагедия случилась поздно вечером 13 апреля. В Старом Кировске загорелся двухэтажный деревянный дом на восемь квартир.

Из-за того, что пожар заметили слишком поздно, огонь уже успел сильно распространиться по деревянным перекрытиям.

– Сообщение о происшествии поступило в 22.54, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горел дом площадью 100 кв. м на улице Чухновского, он был полностью охвачен огнем. В тушении задействованы 16 единиц техники и 76 человек. Время прибытия первого подразделения – 23.00, полной ликвидации пожара – 2.15.

Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать стены, чтобы полностью справиться с огнем. Также сообщается, что в четырех квартирах пожаром повреждена внутренняя отделка стен, вещи, межэтажное и потолочное перекрытие и кровля на общей площади 100 кв. м. Другие четыре квартиры закопчены на всей площади. Материальный ущерб устанавливается.

10 жильцов, в том числе двое детей успели выбежать на улицу. А предполагаемый виновник ЧП – пожилой мужчина – видимо, заснул с зажженной сигаретой и не смог выбраться. В региональном СУ СК сообщили, что он погиб. По факту случившегося начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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