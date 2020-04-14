Омич с коронавирусом, за жизнь которого боролись врачи, пошел на поправку

14 Апр 2020 2020-04-14T07:10:40+03:00

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Не увеличилось за сутки число больных коронавирусом в Омской области. По-прежнему диагноз covid-19 подтвержден у 20 сибиряков. Причем пятеро из них выписались, так как полностью вылечились. Ранее у пяти сотрудников ТГК первые тесты оказались положительными. Сейчас в омском минздраве ждут подтверждения или опровержения диагноза из новосибирской лаборатории "Вектор".

Есть и хорошие новости. 62-летний омич, находившийся в тяжелом состоянии, стал чувствовать себя лучше.

- Пациент, находившийся в тяжелом состоянии, идет на поправку. В учреждении для обсервации находится 3 человек. За весь период работы через обсерватор прошли 23 человек. Ни один из них не заболел, - уточнили в оперштабе.

Ранее министр здравоохранения Ирина Солдатова заявляла, что за жизнь этого пациента с коронавирусом борются врачи. Медики не давали никаких прогнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU