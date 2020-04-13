2020-04-13T15:41:18+03:00
Общество

Экс-глава омского Росприроднадзора, причинивший ущерб в 8,5 млн рублей, получил условный срок

Его признали виновным в превышении должностных полномочий
Анна МИКУЛА
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В Первомайском райсуде вынесли приговор бывшему начальнику Управления Росприроднадзора Сергею Еремину. Его судили за превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2017 году Еремин, действуя вопреки интересам службы, но в интересах руководителя ООО «Сибгидропроект», достоверно зная , что последним в результате проведения работ по строительству водного канала с изменением рельефа дна и берега реки Иртыш причинен существенный вред природным объектам, оцененный экологической экспертизой в 8,5 млн рублей, т.е. совершено административное правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, не принял мер к приостановке деятельности предприятия и распорядился не привлекать виновного к административной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК.

На суде Еремину вину не признал.

Его приговорили в 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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