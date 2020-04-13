Из-за коронавирусного карантина омский «Друг» оказался на грани выживания

13 Апр 2020 2020-04-13T14:44:08+03:00

Мало того, что приют временно лишился добровольных помощников, закончились деньги на корм для собак

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Непростые времена наступили для омского приюта «Друг», где сейчас содержатся несколько сотен бездомных собак.

Из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции, учреждение пришлось закрыть для посетителей и приют лишился неоценимой помощи волонтеров. Но самое страшное – люди стали жертвовать значительно меньше денег. В «Друге» заканчивается корм, и ситуация вскоре может стать критической.

– Друзья, мы все оказались в жутких обстоятельствах. Но, поверьте, когда ты несешь ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за целый приют, где 350 животных глядят на тебя так по-человечески, грустными глазами, появляется просто жуткий страх. В день только вольерные собаки съедают по шесть баков каши! Это 360 литров! Опять закончилось мясо и осталось несколько кг крупы. Протянули мы благодаря вашей помощи крупами, кормами и финансами. Большую часть собранных средств мы потратили на лекарства для больных собак. Что-то удалось закупить, но все это уже съедено.

Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU