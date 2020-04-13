Регоператор дал понять, что вывоз мусора, собранного омичами в самоизоляцию во дворах не входит в его обязанности

13 Апр 2020 2020-04-13T15:56:34+03:00

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Региональный оператор ООО "Магнит" высказался на претензии омичей о том, что возле мусорных площадок стоят кучи мешков с мусором. Во время самоизоляции жители, чтобы не скучать, решили занять себя субботником. Многие убрали придомовую территорию, а отходы составили около мусорок. В ООО "Магнит" дали понять, что вывозить эти кучи не собираются. Регоператор пояснил, что мусор после субботников должны убирать органы власти или УК. Об этом говорится и в разъяснениях Минприроды РФ

- Ветки, спил деревьев и листья могут вывозиться по отдельному договору с организацией, имеющей на это разрешительные документы. Если ветки, спил деревьев, листва, собранные после субботника расположены на контейнерной площадке, относящейся к придомовой территории многоквартирного дома, то вопрос их вывоза решает УК либо ТСЖ. В иных случаях вывоз таких отходов относится к компетенции органов местного самоуправления, - заявил регоператор.

ИСТОЧНИК KP.RU