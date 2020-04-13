Жителя Омской области убили на кладбище бензопилой

13 Апр 2020 2020-04-13T14:19:12+03:00

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Накануне вечером 38-летний житель Тюкалинска вместе с женой отправился на кладбище возле деревни 2-я Пятилетка. Там у него завязался разговор с 42-летним местным жителям, который убирал соседнюю могилу. Мужчины начали сравнивать свои шуруповерты и выяснять, чей лучше.

Для младшего из спорщиков все закончилось трагически. Его оппонент схватил принесенную с собой бензопилу и несколько раз ударил ей собеседника. Потом нашел палку и добил его.

Скорую пострадавшему вызвала жена. Но мужчина умер по пути в больницу. Нападавший оказался рецидивистом, который был судим уже пять раз. Теперь у него есть все шансы вернуться за решетку.

– На месте происшествия обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе два шуроповерта, бензопила, деревянная палка со следами крови, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Материал проверки будет передан в СУ СК России по Омской области для принятия решения и дальнейшего расследования

ИСТОЧНИК KP.RU