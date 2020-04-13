В омские аптеки поступила партия еще из 100 тысяч защитных масок

13 Апр 2020 2020-04-13T13:49:34+03:00

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Сегодня, 13 апреля, в омскую сеть «Госаптека» снова завезли партию из 100 тысяч защитных масок и 20 тысяч флаконов антисептика для рук.

Напомним, в субботу маски разошлись очень быстро – даже несмотря на то, что их продавали только по пять штук в руки. А перед аптеками собирались внушительные очереди.

Следующая партия сразу из 400 тысяч масок поступит в омские аптеки в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

О наличии и продаже в аптеках и торговых сетях защитных лицевых масок и антисептиков на территории Омской области можно узнать в Едином консультационном центре, позвонив по телефону 8-800-35-04-696.

ИСТОЧНИК KP.RU