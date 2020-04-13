В омские аптеки поступила партия еще из 100 тысяч защитных масок
Сегодня, 13 апреля, в омскую сеть «Госаптека» снова завезли партию из 100 тысяч защитных масок и 20 тысяч флаконов антисептика для рук.
Напомним, в субботу маски разошлись очень быстро – даже несмотря на то, что их продавали только по пять штук в руки. А перед аптеками собирались внушительные очереди.
Следующая партия сразу из 400 тысяч масок поступит в омские аптеки в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.
О наличии и продаже в аптеках и торговых сетях защитных лицевых масок и антисептиков на территории Омской области можно узнать в Едином консультационном центре, позвонив по телефону 8-800-35-04-696.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»