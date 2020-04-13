Шла третья неделя самоизоляции: По Омску бродит потерявшаяся лошадь

13 Апр 2020 2020-04-13T13:28:19+03:00

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Омичи, проезжавшие по окружной дороге в районе улицы 10 лет Октября с удивлением заметили одиноко бредушую лошадь. Она, судя по всему, совсем не боялась машин и безмятежно шла прямо по проезжей части.

Фото происходящего очевидцы выложили в соцсети в надежде отыскать хозяина животного.

Комментаторы в свою очередь шутят, что за время самоизоляции омичей на пустые улицы начали возвращаться лошади. Другие переживают, как бы примеру копытных не последовали волки и медведи.

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

ИСТОЧНИК KP.RU