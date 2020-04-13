Стало известно, во сколько оценили ущерб от недавнего урагана в Омске

13 Апр 2020 2020-04-13T12:45:19+03:00

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Власти подсчитали ущерб от недавнего урагана в Омске. В ночь на 7-8 порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Ураганом валило деревья, рекламные щиты и срывало крыши. Как выяснилось, ущерб от стихии огромен - по предварительным данным, он составил 165 миллионов рублей. Больше всего пострадали жилые здание и объекты сферы образования - школы и детские сады.

Губернатор Александр Бурков заявил, что перед устранением разрушений не нужно спешить тратить средства из бюджета.

- Сейчас не просто надо тратить деньги на восстановление, а надо спросить с подрядных организаций, которые строили и ремонтировали эти объекты, смотреть их гарантийные обязательства по договорам. Если у кого-то улетела новая крыша со школы, другого социального объекта, то здесь вопрос ещё к тому, кто контролировал это строительство и как принимал. Это тоже надо учитывать, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU