В Омске стало известно еще об одном пациенте с коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T12:55:23+03:00

В Омске диагноз подтвердился езе у одного человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал данные о заболевших за минувшие сутки. Согласно этой информации, в Омске выявлен новый случай заражения Covid-19.

В региональном оперштабе уточнили, что заболевшая – пожилая женщина, заразу она подхватила от своих детей, которые также с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице.

Таким образом, сейчас известно о 20 заболевших, шесть человек уже выздоровели. Еще у пятерых омичей коронавирус пока под вопросом.

Напомним, также сегодня, 13 апреля, стало известно о пятерых сотрудниках ТГК-11 с подозрением на Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU