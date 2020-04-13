В Омске стало известно еще об одном пациенте с коронавирусом
Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал данные о заболевших за минувшие сутки. Согласно этой информации, в Омске выявлен новый случай заражения Covid-19.
В региональном оперштабе уточнили, что заболевшая – пожилая женщина, заразу она подхватила от своих детей, которые также с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице.
Таким образом, сейчас известно о 20 заболевших, шесть человек уже выздоровели. Еще у пятерых омичей коронавирус пока под вопросом.
Напомним, также сегодня, 13 апреля, стало известно о пятерых сотрудниках ТГК-11 с подозрением на Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU