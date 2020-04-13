Омским врачам буквально силой пришлось спасать истощенного 2-летнего малыша, которого запрещала лечить его мать
Жительница Азовского района, видимо, решила, что лучше врачей разбирается, как правильно лечить ее двухлетнего сына. Малышу диагностировали истощение и белковую недостаточность – попросту он голодал. Врачи настаивали, что его необходимо срочно поместить в больницу.
Однако мать запретила медикам заниматься здоровьем ее ребенка и силой забрала его домой. Женщина сообщила, что не верит медикам и будет лечить сына сама.
Поскольку речь шла о спасении жизни мальчика, его госпитализации пришлось добиваться через суд.
– Прокурор района обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери от дачи согласия на госпитализацию ребенка, а также разрешить учреждению здравоохранения провести необходимое обследование и лечение, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. – Решением Азовского районного суда, которое было обращено к немедленному исполнению, требования прокурора удовлетворены. Ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU