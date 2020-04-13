«Боремся за его жизнь, но никаких гарантий нет»: Глава минздрава высказалась о самом тяжелом омиче с коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T09:23:08+03:00

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На данный момент известно о 19 омичах, заразившихся коронавирусом, шестеро из них уже выздоровели. У большинства остальных заболевание протекает в легкой форме, все они находятся в больнице под наблюдением медиков.

Однако у одного из пациентов положение непростое, он до сих пор в реанимации.

– Состояние его тяжелое. Мы боремся за него всей областью. Мы устраиваем консилиумы, приглашаем лучших специалистов. Для нас очень важно победить этот первый случай. Я не знаю, как разрешится ситуация. Я не могу давать никаких гарантий. Но мы прилагаем все усилия, у нас для этого есть все. Мы оказали ему реанимационную помощь вовремя, все лучшие специалисты области его посмотрели, – цитирует главу регионального минздрава Ирину Солдатову «12 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU