13 Апр 2020 2020-04-13T09:07:34+03:00

Актер Омской драмы Александр Гончарук на время карантина стал доставщиком еды. Фото: vk.com

Можно ли попросить, чтобы заказанное доставил именно он, или остается полагаться на удачу, не уточняется

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Из-за режима самоизоляции, введенного в регионе до 19 апреля, омичам запрещено выходить на улицу за исключением экстренных ситуаций. Даже еду рекомендуют заказывать на дом, а не покупать самим.

Общий тренд поддержал актер Омской драмы Александр Гончарук. Он решил совместить полезное с приятным и устроился в службу доставки еды. Когда все его коллеги сидят дома на самоизоляции, он может гулять по городу.

– Каждому из нас следует стать лучшей версией себя, чтобы преодолеть этот кризис, – пишет Гончарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». – Во всяком случае думать так приятней.

Кстати, многие люди сейчас также работают волонтерами – покупают и привозят еду пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU