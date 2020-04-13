Актер Омской драмы Александр Гончарук на время карантина стал доставщиком еды
Из-за режима самоизоляции, введенного в регионе до 19 апреля, омичам запрещено выходить на улицу за исключением экстренных ситуаций. Даже еду рекомендуют заказывать на дом, а не покупать самим.
Общий тренд поддержал актер Омской драмы Александр Гончарук. Он решил совместить полезное с приятным и устроился в службу доставки еды. Когда все его коллеги сидят дома на самоизоляции, он может гулять по городу.
– Каждому из нас следует стать лучшей версией себя, чтобы преодолеть этот кризис, – пишет Гончарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте». – Во всяком случае думать так приятней.
Кстати, многие люди сейчас также работают волонтерами – покупают и привозят еду пожилым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU