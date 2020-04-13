Появились свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в Омске

13 Апр 2020 2020-04-13T08:03:48+03:00

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В оперштабе озвучили свежие цифры о ситуации с короновирусом. Число заболевших не изменилось.

- По данным на этот час ситуация по коронавирусу в Омской области прежняя: 19 случаев, новых нет. К числу выздоровевших омичей добавился еще один — теперь таких 6. Под домашним наблюдением врачей находятся 1660 человек, сняты с учета — 10070. Единственный тяжелый пациент стабилен.

Однако не исключается, что в течение дня может появиться информация о новых случаях заражения covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU