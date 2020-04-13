В Омске начали продавать фейковые справки на передвижение по городу в самоизоляцию
В социальных сетях появилось множество мошенников, желающих заработать на борьбе с коронавирусом и самоизоляции. Неизвестные придумали схема с поддельной справкой. Они предлагают омичам купить ее. По словам мошенников, эта бумажка позволяет беспрепятственно передвигаться по Омску хоть на машине, хоть пешком. И якобы справка убережет от штрафов. За нарушение режима самоизоляции в полиции пригрозили штрафами от 15 до 40 тысяч. Правда, ни одного омича за это так и не наказали. Обычно сотрудники УМВД обходятся профилактическими беседами.
В УМВД уверяют, что подобные сомнительные справки не уберегут от возможного наказание. По-прежнему передвигаться по Омску могут лишь жители, трудящиеся в организациях жизнеобеспечения и при наличии справка. Фирма обязательно должна быть внесена в перечень организаций, которым власти разрешили работать в режим самоизоляции.
Добавим, что режим самоизоляции пока продлен до 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU