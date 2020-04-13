2020-04-13T07:37:15+03:00
Общество

В Омске начали продавать фейковые справки на передвижение по городу в самоизоляцию

Мошенники пытаются на этом заработать
Станислав МУХИН
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Режим самоизоляции продлили до 19 апреля.Режим самоизоляции продлили до 19 апреля.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В социальных сетях появилось множество мошенников, желающих заработать на борьбе с коронавирусом и самоизоляции. Неизвестные придумали схема с поддельной справкой. Они предлагают омичам купить ее. По словам мошенников, эта бумажка позволяет беспрепятственно передвигаться по Омску хоть на машине, хоть пешком. И якобы справка убережет от штрафов. За нарушение режима самоизоляции в полиции пригрозили штрафами от 15 до 40 тысяч. Правда, ни одного омича за это так и не наказали. Обычно сотрудники УМВД обходятся профилактическими беседами.

В УМВД уверяют, что подобные сомнительные справки не уберегут от возможного наказание. По-прежнему передвигаться по Омску могут лишь жители, трудящиеся в организациях жизнеобеспечения и при наличии справка. Фирма обязательно должна быть внесена в перечень организаций, которым власти разрешили работать в режим самоизоляции.

Добавим, что режим самоизоляции пока продлен до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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