«Природа оживает»: В Венецию вернулись лебеди, в Омск – полчища тараканов
На назойливое соседство жалуются жители городка Нефтяников
Фото: vk.com/1oomestomska
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Омичи стали свидетелями отвратительной картины: коллектор в районе Дворца бракосочетаний в городке Нефтяников буквально кишит насекомыми.
– Тараканья свадьба, – подписал фото, выложенное в соцсетях, его автор.
Комментаторы иронично желают «молодоженам» счастливой семейной жизни.
– Из-за самоизоляции во всем мире природа возрождается. В Венецию лебеди вернулись, в Омск – тараканы, – шутит одна из подписчиц.
Впрочем, местные жители сетуют, что такая картина в этом месте постоянно – каждый год с наступлением тепла из коллектора лезут полчища тараканов.
ИСТОЧНИК KP.RU