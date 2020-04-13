«Природа оживает»: В Венецию вернулись лебеди, в Омск – полчища тараканов

13 Апр 2020 2020-04-13T07:06:59+03:00

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Омичи стали свидетелями отвратительной картины: коллектор в районе Дворца бракосочетаний в городке Нефтяников буквально кишит насекомыми.

– Тараканья свадьба, – подписал фото, выложенное в соцсетях, его автор.

Комментаторы иронично желают «молодоженам» счастливой семейной жизни.

– Из-за самоизоляции во всем мире природа возрождается. В Венецию лебеди вернулись, в Омск – тараканы, – шутит одна из подписчиц.

Впрочем, местные жители сетуют, что такая картина в этом месте постоянно – каждый год с наступлением тепла из коллектора лезут полчища тараканов.

ИСТОЧНИК KP.RU