Пожилой омич с коронавирусом до сих пор находится в тяжелом состоянии
Стало известно, в каком состоянии сейчас находится 62-летний омич, у которого недавно была диагностирована коронавирусная инфекция.
– Пациент старшей возрастной группы по-прежнему в тяжелом состоянии, однако он стабилен, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.
У остальных омичей Covid-19 протекает в легкой форме. Тем не менее все заболевшие госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают все необходимое лечение.
Напомним, в общей сложности на данный момент в Омске известно о 19 случаях заражения коронавирусом, в том числе были инфицированы семеро детей. Пятеро пациентов уже полностью выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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