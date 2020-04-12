2020-04-12T10:38:03+03:00
Общество

Пожилой омич с коронавирусом до сих пор находится в тяжелом состоянии

За его спасение продолжают бороться медики
Евгения МИКУЛОВА
Поделиться:
Медики продолжают спасить пожилого омича, который находится в тяжелом состоянии.Медики продолжают спасить пожилого омича, который находится в тяжелом состоянии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится 62-летний омич, у которого недавно была диагностирована коронавирусная инфекция.

– Пациент старшей возрастной группы по-прежнему в тяжелом состоянии, однако он стабилен, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

У остальных омичей Covid-19 протекает в легкой форме. Тем не менее все заболевшие госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают все необходимое лечение.

Напомним, в общей сложности на данный момент в Омске известно о 19 случаях заражения коронавирусом, в том числе были инфицированы семеро детей. Пятеро пациентов уже полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилой омич с коронавирусом до сих пор находится в тяжелом состоянии
Проблема перестала носить характер «далекой истории»: В минздраве рассказали, как омичи заразились коронавирусом
В Омске появились аферисты, пытающиеся нажиться на карантине из-за коронавируса
Уже наполовину готов военный медцентр, который экстренно стоят в Омске
Из-за подожженной сухой травы весь Омск затянуло дымом
Омичи стояли в очереди, чтобы успеть купить маски в аптеках
В Омске полностью выздоровели еще двое детей, переболевших коронавирусом
Появившиеся в омских аптеках маски закончились еще до полудня
В Омске начали платное тестирование на коронавирус
«Веселая антисанитария»: Омичи жалуются на толпы на рынке
Оперштаб озвучил свежие данные о больных коронавирусом в Омске
Стало известно, в каких омских аптеках появились маски
Омич поджег машину возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание
В Омской области двое в масках избили и ограбили 90-летнего дедушку