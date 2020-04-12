Пожилой омич с коронавирусом до сих пор находится в тяжелом состоянии

12 Апр 2020 2020-04-12T10:38:03+03:00

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Стало известно, в каком состоянии сейчас находится 62-летний омич, у которого недавно была диагностирована коронавирусная инфекция.

– Пациент старшей возрастной группы по-прежнему в тяжелом состоянии, однако он стабилен, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

У остальных омичей Covid-19 протекает в легкой форме. Тем не менее все заболевшие госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением врачей и получают все необходимое лечение.

Напомним, в общей сложности на данный момент в Омске известно о 19 случаях заражения коронавирусом, в том числе были инфицированы семеро детей. Пятеро пациентов уже полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU