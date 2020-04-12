2020-04-12T10:24:03+03:00
Общество

Проблема перестала носить характер «далекой истории»: В минздраве рассказали, как омичи заразились коронавирусом

Сегодня стало известно о двух новых случаях Covid-19 в регионе
Анна МИКУЛА
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Теперь зараза носит уже не только завозной характер.Теперь зараза носит уже не только завозной характер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом. В общей сложности на данный момент выявлено уже 19 местных жителях с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», среди них – семеро детей. Пятеро таких пациентов уже полностью выздоровели и выписаны из больницы, остальные находятся под постоянным наблюдением медиков.

– Особо отметим, что среди заболевших есть и те, кто побывал за границей, и те, кто имел тесный контакт с вирусоносителями уже на территории России. Проблема перестала носить характер «далекой истории», именно поэтому очень важны меры самоизоляции, – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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