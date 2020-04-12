В Омске появились аферисты, пытающиеся нажиться на карантине из-за коронавируса
Как часто бывает, активизировались аферисты, которые пытаются нажиться на всеобщей беде. Омичам на телефоны стали приходить смс с угрозами, орфографическими, пунктуационными и стилистическими ошибками.
Автор опуса, представляясь почему-то сотрудником ФСИН, сообщает, что гражданин нарушил режим самоизоляции. «Штраф» в 4 тысячи рублей предлагается оплатить в течение 24 часов переводом на обычный номер сотового оператора. Иначе грозят уголовным делом «против» нарушителя.
Несмотря на всю незамысловатость аферы, наверняка, найдутся те, кто в это поверит. Омичей настоятельно просят не поддаваться на провокации и не переводить деньги ни на какие номера телефонов. А полиция напоминает автору «послания» – наказание по статье УК РФ «Мошенничество» предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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