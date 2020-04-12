2020-04-12T07:54:34+03:00
Общество

Уже наполовину готов военный медцентр, который экстренно стоят в Омске

Работы ведутся круглосуточно
Анна МИКУЛА
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Напомним, Омск стал одним из 16 регионов, где появятся современные многофункциональный медицинские центры Минобороны РФ. В нашем регионе объект планируют возвести в кратчайшие сроки. Менее чем за месяц на стройке готово уже 50% работ.

– На сегодня полностью возведена фундаментная плита, завершаются работы по монтажу систем канализации, сварки металлокаркаса и бетонированию подпорных стен, – рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. – Работы по возведению медицинского учреждения проводятся с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены с графиком 24/7. Ежедневно на площадке работает 34 единицы строительной техники и около 400 строителей.

Также сообщается, что после завершения строительства медицинский центр будет укомплектован самой современной техникой: компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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