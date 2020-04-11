Омичи стояли в очереди, чтобы успеть купить маски в аптеках

11 Апр 2020 2020-04-11T18:40:23+03:00

Однако хватило не всем

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В субботу, 11 апреля, стало известно, что в сеть «Госаптека» в Омске поступила долгожданная партия защитных масок. Воодушевленные этой новостью омичи уже с утра начали атаковать фармацевтов.

В паблике «Омск Live» очевидцы разместили фото длинной очереди перед одной из аптек в центре города. Несмотря на вполне реальную опасность заразиться, омичи продолжали стоять, чтобы запастись дефицитным товаром впрок.

Кстати, маски разошлись очень быстро, и к полудню их уже не было практически нигде. Обещают, что новую партию в 500 тысяч штук, привезут в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU