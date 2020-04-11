В Омске полностью выздоровели еще двое детей, переболевших коронавирусом
Хорошие новости пришли из областного минздрава – двое ребятишек, заразившихся коронавирусом, полностью выздоровели.
– Они отправляются домой из Городской детской клинической больницы № 3, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Девочка 10 лет и 11-летний мальчик будут выписаны уже сегодня. Контрольные анализы показали, что дети здоровы и не нуждаются в нахождении в лечебном учреждении. Дома их ждут родители.
Напомним, на днях выздоровели ещё трое омичей – семья с ребенком, которая заразилась Covid-19 в Арабских Эмиратах. Таким образом, вылечились пятеро заболевших, еще 12 омичей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализированы и продолжают проходить лечение.
Кроме того, по данным на субботу, 11 апреля, новых случаев заражения не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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