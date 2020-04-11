Появившиеся в омских аптеках маски закончились еще до полудня

11 Апр 2020 2020-04-11T12:36:21+03:00

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Областной минздрав сегодня широко анонсировал поставку в сеть «Госаптека» защитных масок. Пожалуй, с такой скоростью они не продавались в Омске еще никогда.

Мы решили совместить служебные интересы с личными и отправились в аптеку № 7 на улице Серова, 4а. Но не тут-то было – выяснилось, что поступившие маски раскупили очень быстро. А к полудню их не было уже почти нигде. Партия в 100 тысяч штук на миллионный город – это все-таки очень мало.

– Приходите в понедельник, обещали еще подвезти, – обнадежила девушка-фармацевт.

ИСТОЧНИК KP.RU