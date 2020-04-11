2020-04-11T12:36:21+03:00
Общество

Появившиеся в омских аптеках маски закончились еще до полудня

Сейчас их снова нет нигде
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Областной минздрав сегодня широко анонсировал поставку в сеть «Госаптека» защитных масок. Пожалуй, с такой скоростью они не продавались в Омске еще никогда.

Мы решили совместить служебные интересы с личными и отправились в аптеку № 7 на улице Серова, 4а. Но не тут-то было – выяснилось, что поступившие маски раскупили очень быстро. А к полудню их не было уже почти нигде. Партия в 100 тысяч штук на миллионный город – это все-таки очень мало.

– Приходите в понедельник, обещали еще подвезти, – обнадежила девушка-фармацевт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появившиеся в омских аптеках маски закончились еще до полудня
В Омске начали платное тестирование на коронавирус
«Веселая антисанитария»: Омичи жалуются на толпы на рынке
Оперштаб озвучил свежие данные о больных коронавирусом в Омске
Стало известно, в каких омских аптеках появились маски
Омич поджег машину возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание
В Омской области двое в масках избили и ограбили 90-летнего дедушку
Стало известно, что будет с омскими школами и садиками с 13 апреля
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Денис Шведов: «Бывшие - это сериал, который попадает точно в тебя»
Депутаты Омского горсовета утвердили поправки в бюджет на 2020 год
В Омск с внезапной проверкой приехал глава МЧС России Зиничев
Стало известно о состоянии самого тяжелого больного коронавирусом в Омске
Неудержимые. «Матч ТВ» расскажет о самом стойком футбольном чемпионате в Европе
В Большереченском зоопарке появилась еще одна белая медведица
Коронавирусные аферисты: «Сотрудники МЧС» стращают омский бизнес проверками на Covid-19
Омск закупил 45 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения пациентов с тяжелой формой Covid-19
Омские ЗАГСы из-за коронавируса просят молодоженов переносить свадьбы на лето
Стало известно, когда в Омске потеплеет до +15
Стало известно, как двое новых омичей заразились коронавирусом
Найди свой замок
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
Омичка сделала тату в память о пандемии коронавируса
ТНТ4 покажет популярные комедийные шоу Рунета
Кто круче: у Варнавы и Гудкова появилось собственное шоу на «Пятнице!»
Сегодня определится, будет пролен ли режим полной самоизоляции в Омской области