В Омске начали платное тестирование на коронавирус

11 Апр 2020 2020-04-11T12:24:14+03:00

Пока услуга доступна только для сотрудников предприятий, но вскоре провериться смогут все желающие

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Напомним, до недавнего времени просто по желанию сделать тест на коронавирус было невозможно. Совершенно бесплатно такие анализы брали только вернувшихся из-за границы или из других регионов страны. И вот для тех, кто все-таки хочет подстраховаться, появилась возможность пройти платный тест.

– Благодаря наличию собственной лабораторной базы, обученных специалистов по ПЦР-диагностике и необходимому оснащению МЦСМ «Евромед» получил разрешение от Роспотребнадзора России и Управления Роспотребнадзора по Омской области на проведение исследований на коронавирус SARS-CoV-2. В настоящее время проводится тестирование с выездом на омские предприятия, – рассказали в медцентре.

Как выяснилось, услуга эта не из дешевых. Такой тест с выездом медиков на предприятие для забора биоматериала обойдется в 2050 рублей. Можно сэкономить, если передать собранные по инструкции анализы самим. Такой тест стоит 1650 рублей.

Добавим, что пока услуга доступна только для предприятий, но уже скоро провериться на Covid-19 смогут все желающие. Подробности можно узнать в «Евромеде» по т.: 331-401, 331-471.

ИСТОЧНИК KP.RU