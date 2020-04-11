2020-04-11T12:24:14+03:00
Общество

В Омске начали платное тестирование на коронавирус

Пока услуга доступна только для сотрудников предприятий, но вскоре провериться смогут все желающие
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: euromed-omsk.ruФото: euromed-omsk.ru
Изменить размер текста:

Напомним, до недавнего времени просто по желанию сделать тест на коронавирус было невозможно. Совершенно бесплатно такие анализы брали только вернувшихся из-за границы или из других регионов страны. И вот для тех, кто все-таки хочет подстраховаться, появилась возможность пройти платный тест.

– Благодаря наличию собственной лабораторной базы, обученных специалистов по ПЦР-диагностике и необходимому оснащению МЦСМ «Евромед» получил разрешение от Роспотребнадзора России и Управления Роспотребнадзора по Омской области на проведение исследований на коронавирус SARS-CoV-2. В настоящее время проводится тестирование с выездом на омские предприятия, – рассказали в медцентре.

Как выяснилось, услуга эта не из дешевых. Такой тест с выездом медиков на предприятие для забора биоматериала обойдется в 2050 рублей. Можно сэкономить, если передать собранные по инструкции анализы самим. Такой тест стоит 1650 рублей.

Добавим, что пока услуга доступна только для предприятий, но уже скоро провериться на Covid-19 смогут все желающие. Подробности можно узнать в «Евромеде» по т.: 331-401, 331-471.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появившиеся в омских аптеках маски закончились еще до полудня
В Омске начали платное тестирование на коронавирус
«Веселая антисанитария»: Омичи жалуются на толпы на рынке
Оперштаб озвучил свежие данные о больных коронавирусом в Омске
Стало известно, в каких омских аптеках появились маски
Омич поджег машину возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание
В Омской области двое в масках избили и ограбили 90-летнего дедушку
Стало известно, что будет с омскими школами и садиками с 13 апреля
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Денис Шведов: «Бывшие - это сериал, который попадает точно в тебя»
Депутаты Омского горсовета утвердили поправки в бюджет на 2020 год
В Омск с внезапной проверкой приехал глава МЧС России Зиничев
Стало известно о состоянии самого тяжелого больного коронавирусом в Омске
Неудержимые. «Матч ТВ» расскажет о самом стойком футбольном чемпионате в Европе
В Большереченском зоопарке появилась еще одна белая медведица
Коронавирусные аферисты: «Сотрудники МЧС» стращают омский бизнес проверками на Covid-19
Омск закупил 45 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения пациентов с тяжелой формой Covid-19
Омские ЗАГСы из-за коронавируса просят молодоженов переносить свадьбы на лето
Стало известно, когда в Омске потеплеет до +15
Стало известно, как двое новых омичей заразились коронавирусом
Найди свой замок
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
Омичка сделала тату в память о пандемии коронавируса
ТНТ4 покажет популярные комедийные шоу Рунета
Кто круче: у Варнавы и Гудкова появилось собственное шоу на «Пятнице!»
Сегодня определится, будет пролен ли режим полной самоизоляции в Омской области