2020-04-11T08:49:24+03:00
Общество

«Веселая антисанитария»: Омичи жалуются на толпы на рынке

По мнению автора поста, размещенного в соцсетях, такое скопление людей в период самоизоляции недопустимо
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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В Омске продолжает действовать режим полной самоизоляции. Местным жителям запрещено выходить из дома за исключением экстренных случаев. За продуктами можно. Однако жители Левобережья пожаловались вот на такую картину под окнами своих домов.

– Хотите в потенциальный рассадник инфекций? Приходите на субботний рынок на Комарова, 31б. Очереди из людей самых популярных возрастов по версии COVID-19. Соблюдение дистанции в 0,3 метра и менее! Отсутствие масок как у продавцов, так и у гостей рынка! Бонус – веселая антисанитария! Рубим мясо на газете! – жалуется в паблике «Аварийный Омск» автор поста. – Пора бы уже администрации разобраться. Если поставить авто вечером в зоне этого рынка, то начиная с 5-6 утра субботы начинается долбеж по автомобилям, чтоб убрали. Оставляют после себя кучу мусора каждую неделю. Проехать мимо этого рынка на машине невозможно – как попало понаставят своих прилавков прямо на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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