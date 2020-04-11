Оперштаб озвучил свежие данные о больных коронавирусом в Омске

11 Апр 2020 2020-04-11T08:17:52+03:00

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Региональный оперативный штаб по коронавирусу обнародовал новые данные по числу заболевших. В Омской области обстановка пока стабильная, но местных жителей настоятельно просят оставаться дома.

На данный час ситуация по заболевшим коронавирусом в Омском регионе не изменилась: у 14 человек диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден лабораторией «Вектор». Под наблюдением медиков на дому находятся 1996 человек, сняты с учета 9858 омичей. В обсервации пребывают 8 человек. В течение дня ситуация может измениться, – говорится в сообщении оперштаба.

Ради своего здоровья и здоровья своих близких, пожалуйста, оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU