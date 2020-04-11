Стало известно, в каких омских аптеках появились маски

11 Апр 2020 2020-04-11T08:03:21+03:00

Первую партию завезли уже сегодня

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Кажется, омичи дождались появления защитных масок в аптеках. Первую партию завезли уже сегодня, 11 апреля.

По информации регионального оперштаба, защитные маски поступили в аптеки, работающие под брендом «Госаптека». Более 40 учреждений фармации уже начали реализацию столь востребованного товара. Распределение масок осуществлялось исходя из расчета потока посетителей.

На следующей неделе ожидается поставка еще полумиллиона масок. Стоимость одной маски не превышает 20 рублей. Уточнить наличие масок в ближайшей «Госаптеке» можно по телефонам: +7 (3812) 23-83-83 и 8-800-201-03-38.

ИСТОЧНИК KP.RU