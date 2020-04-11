Омич поджег машину возлюбленной, чтобы привлечь ее внимание

11 Апр 2020 2020-04-11T07:46:05+03:00

Женщина оказалась смелой, села в горящее авто и потушила его в луже

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Хоть и не в горящую избу, а в свою машину пришлось войти накануне ночью жительнице Ленинского округа , но смелость для этого все-таки потребовалась.

Выяснилось, что к ее дому на улице 5-й Марьяновской пришел бывший сожитель. Мужчина был сильно навесное и решил привлечь внимание отвергшей его женщины неожиданным способом – спалив ее авто. В тот момент он пришел к выводу, что это машина его соперника, к которому ушла возлюбленная. Для осуществления задуманного, омич собрал валявшийся во дворе мусор, положил его под «Тойоту Платц» и поджег.

Хозяйка авто заметила происходящее, когда у ее «ласточки» уже загорелось колесо. Она выбежала на улицу и, наверное, впервые обрадовалась яме на дороге. Владелица машины села за руль, заехала в лужу и там потушила свою машину.

Дебошир сбежал, но наутро его задержали. Протрезвев, он не смог объяснить свой поступок и сильно удивился, когда узнал, что натворил.

– Сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU