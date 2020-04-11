В Омской области двое в масках избили и ограбили 90-летнего дедушку
К 90-летнему жителю деревни Усовка Марьяновского района пришли двое мужчин в медицинских масках и форме коммунальных служб. Они изобразили, что проверяют счетчики и сообщили пожилому владельцу жилья, что у него имеется долг за электричество в две тысячи рублей.
Получив «платеж», незваные гости скрылись и отправились его пропивать. А в два часа ночи вернулись за добавкой. Когда пенсионер ходил за деньгами в первый раз, преступники заметили, где он их хранит.
На этот раз отморозки решили ограбить дедушку. Они избили и связали беспомощного мужчину, а потом забрали все, что нашли – 13 тысяч рублей. После этого они вызвали такси и уехали в Шербакуль.
Пострадавшего увезли в болиницу со сломанным носом. К сожалению, из-за пережитого стресса он не запомнил приметы нападавших. Но при осмотре места преступления удалось обнаружить их отпечатки пальцев. Выяснилось, что это давние знакомые правоохранителей – рецидивисты 32-х и 35-и лет.
– Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшему, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой им статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU