Стало известно, что будет с омскими школами и садиками с 13 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T18:17:07+03:00

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Сегодня, 10 апреля, прошло заседание регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Бурковым. Исходя из сложившейся в Омской области ситуации с распространением коронавируса принято решение о продлении режима полной самоизоляции до 19 апреля.

При этом в перечень организаций, которым разрешат работать, вошли предприятия, задействованные в обрабатывающей отрасли, строительстве и архитектуре, а также транспортные компании и автосервисы. А вот детские сады и школы по-прежнему будут закрыты.

– С 13 по 19 апреля реализация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения или по индивидуальному учебному плану, но с учетом режима самоизоляции, то есть без посещения образовательных организаций, на территории региона продолжится, – рассказали в пресс-службе областного минобразования. – На следующей неделе не возобновляется деятельность дошкольных образовательных организаций. Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей остаются в дистанционном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU