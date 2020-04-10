Стало известно, что будет с омскими школами и садиками с 13 апреля
Сегодня, 10 апреля, прошло заседание регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Бурковым. Исходя из сложившейся в Омской области ситуации с распространением коронавируса принято решение о продлении режима полной самоизоляции до 19 апреля.
При этом в перечень организаций, которым разрешат работать, вошли предприятия, задействованные в обрабатывающей отрасли, строительстве и архитектуре, а также транспортные компании и автосервисы. А вот детские сады и школы по-прежнему будут закрыты.
– С 13 по 19 апреля реализация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения или по индивидуальному учебному плану, но с учетом режима самоизоляции, то есть без посещения образовательных организаций, на территории региона продолжится, – рассказали в пресс-службе областного минобразования. – На следующей неделе не возобновляется деятельность дошкольных образовательных организаций. Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей остаются в дистанционном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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