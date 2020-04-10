Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T17:44:44+03:00

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Самоизоляцию в Омской области решили продлить до 19 апреля. На этом настоял главный санитарный врач региона Александр Крига. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще только впереди. На данный момент в Омской области официально подтверждено 17 случаев, трое пациентов с коронавирусом выписаны.

Однако власти разрешили работать компаниям в обрабатывающей отрасли, предприятиям строительства и архитектуры, транспортным компаниям и автосервисам. А вот как ни ждали родители ребятишек школы и садики пока будут закрыты.

- Если ослабить мероприятия, можем получить резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предлагаем продлить режим самоизоляции, только за счет этого у нас как раз нарастание идёт медленно. Есть возможность лучше подготовиться к осложнению обстановки, будет больше времени на подготовку госпитальных баз и лабораторных служб, - считает глава омского Роспотребнадзора Александр Крига.

ИСТОЧНИК KP.RU