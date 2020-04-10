В Омск с внезапной проверкой приехал глава МЧС России Зиничев

10 Апр 2020 2020-04-10T14:51:01+03:00

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В Омск с рабочим визитом приехал глава МЧС России Евгений Зиничев. Вместе с губернатором Бурковым они оценили паводковую обстановку в регионе.

Оперативные данные мониторинга доложил начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский. По его словам, паводковая обстановка на территории региона складывается благоприятно. Несмотря на это, органы управления РСЧС продолжают следить за обстановкой. Выездные проверки по оценке готовности всех 33 муниципальных образований региона, штабная тренировка и смотры готовности сил и средств проведены в обязательном порядке.

– Все усилия нужно направить на проведение превентивных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность людей и минимизировать материальный ущерб. Особое внимание уделять мониторингу обстановки. Пока паводковая ситуация в Омской области стабильная, необходимо вести предупредительную работу, оказывать помощь жителям районов, находящихся в зонах риска, своевременно информировать население о складывающейся обстановке, правилах эвакуации и готовности пунктов временного размещения, – отметил Евгений Зиничев.

Ожидается, что половодье будет проходить в три этапа. Ледоход и активное снеготаяние, вскрытие рек уже начались. Кроме того, в мае происходят сбросы воды на Шульбинской гидроэлектростанции в соответствии с графиком попусков. При наихудшем сценарии развития в зоне возможного затопления могут оказаться 179 населенных пунктов в 25 муниципальных районах, 7800 участков и домов с населением более 22 тысяч человек. В готовности к развертыванию 335 стационарных пунктов временного размещения вместимостью более 68 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил Губернатор Омской области Александр Бурков, для защиты населения в регионе готова группировка сил и средств РСЧС общей численностью более 7 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU