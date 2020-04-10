Стало известно о состоянии самого тяжелого больного коронавирусом в Омске
Пенсионер подключен к аппарату ИВЛ
Один мужчина подключен к аппарату ИВЛ.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В областном минздраве рассказали о состоянии 14 больных коронавирусом в Омской области. Ранее из больницы выписали семью из трех человек, которые полностью вылечены. На данный момент лишь один пациент из 14 находится в тяжелом состоянии.
Это 62-летний омич. Он сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако есть и хорошие новости: у него врачи отмечают положительную динамику. Мужчина чувствует себя удовлетворительно.
Ранее власти сообщили о покупке 45 аппаратов ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU