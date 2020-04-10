Депутаты Омского горсовета утвердили поправки в бюджет на 2020 год

10 Апр 2020 2020-04-10T15:56:46+03:00

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Сегодня, 10 апреля, пленарное заседание Омского горсовета впервые прошло в новом формате. Из-за введенного в регионе режима полной готовности запрещены все мероприятия численностью более 50 человек.

Поэтому депутаты обсуждали вопросы, значившиеся в повестке, по видео-конференц-связи. Некоторые парламентарии работали из зала заседаний – такая возможность также есть. За ходом дебатов все желающие наблюдали онлайн – трансляция велась на сайте горсовета.

Одним из главных вопросов, который рассмотрели депутаты, – поправки в бюджет на 2020 и плановый период 2021-22 годов. За счет трансфертов из вышестоящих бюджетов городская казна увеличится сразу на 1 млрд 566 млн рублей. Деньги пойдут в основном на ремонт старых дорог и возведение одной новой – по улице 3-й Островской между мостами 60-летия ВЛКСМ и 60-летия Победы. Также дополнительные деньги направят на развитие жилищного строительства, озеленение и увеличение зарплат бюджетникам.

Обсудили депутаты и запланированное перераспределение средств. В частности большую обеспокоенность у них вызвало сокращение на 8,8 млн рублей субвенции из областного бюджета на муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», занимающейся отловом и содержанием бродячих собак.

Присутствовавшая на заседании и.о. директора департамента финансов Омска Ольга Илютикова пояснила, что сэкономить удалось из-за изменившегося законодательства. Теперь отловленных животных запрещено умерщвлять. После обработки и вакцинации собак снова выпускают на волю.

– Мы будем следить за этой ситуацией, – сказал депутат Алексей Саяпин. – На сегодняшний день финансирование в размере 21 млн рублей по этим полномочиям сохраняется. В случае необходимости дополнительного выделения денежных средств мы будем выходить с данным предложением.

Этот вопрос депутаты уже рассмотрели на комитете по финансово-бюджетным вопросам. Они договорились оставить его на контроле и более подробно вернуться к нему еще и на комитете по ЖКХ и транспорту.

Депутат Михаил Федотов поинтересовался, планируется ли снижение бюджета на 10% в связи со сложившейся в стране ситуацией и на каких статьях расходов это может отразиться. Ольга Илютикова ответила, что делать выводы пока преждевременно.

Других возражений у парламентариев не было, и они приняли поправки в бюджет. Вот, как сейчас выглядят его основные параметры: доходы – 20 627 139 819,88 рублей, расходы – 21 808 198 050, 37 рублей.

Также депутаты дали согласие на предоставление в безвозмездную аренду помещения в гимназии № 145, чтобы учащиеся могли там заниматься карате.

Кроме того, внесены уточнения в условия предоставления в аренду аварийных омских памятников архитектуры. Напомним, теперь предприниматели могут получить такие здания по чисто символической стоимости, но с обязательным условием отреставрировать их в течение 7 лет.

В конце заседания депутаты оценили слаженную работу коммунальных служб города, которые оперативно справились с последствиями урагана, пронесшегося по Омску на днях. Также они отметили словами благодарности усилия медиков по недопущению дальнейшего распространения коронавируса в регионе.

ОФИЦИАЛЬНО

«Впервые в истории мы проводим заседание в таком формате»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

– Впервые в истории Омского городского совета пленарное заседание проводится в таком формате. 12 депутатов присутствовали лично в зале заседаний, еще 19 – работали удаленно по видео-конференц-связи. Не скрою, мы тренировались заранее – накапливали опыт и разрабатывали методику действий для депутатов. Результат показывает, что мы способны принимать эффективные решения и в таком формате.

ИСТОЧНИК KP.RU