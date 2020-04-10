2020-04-10T13:08:42+03:00
Общество

Коронавирусные аферисты: «Сотрудники МЧС» стращают омский бизнес проверками на Covid-19

В ведомстве просят не поддаваться на провокации
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В региональное ГУ МЧС пожаловался владелец омского оздоровительного комплекса. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился замначальника МЧС и начал стращать проверками организации на коронавирус. Потом собеседник предложил «договориться» и начал требовать деньги.

Предприниматель понял, что общается с мошенником и сообщил о звонке в МЧС. Там пояснили, что никаких внезапный проверок они не проводят.

ГУ МЧС России по Омской области руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников. Если вам поступил такой звонок, необходимо обратиться в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 8 (3812) 94-83-33.

Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта защиты, можно на сайтах ГУ МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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