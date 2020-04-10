Коронавирусные аферисты: «Сотрудники МЧС» стращают омский бизнес проверками на Covid-19
В региональное ГУ МЧС пожаловался владелец омского оздоровительного комплекса. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился замначальника МЧС и начал стращать проверками организации на коронавирус. Потом собеседник предложил «договориться» и начал требовать деньги.
Предприниматель понял, что общается с мошенником и сообщил о звонке в МЧС. Там пояснили, что никаких внезапный проверок они не проводят.
ГУ МЧС России по Омской области руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников. Если вам поступил такой звонок, необходимо обратиться в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 8 (3812) 94-83-33.
Узнать, планируется ли проверка принадлежащего вам объекта защиты, можно на сайтах ГУ МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области и Единого реестра проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU