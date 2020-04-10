2020-04-10T12:39:18+03:00
Общество

Омск закупил 45 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения пациентов с тяжелой формой Covid-19

В общей сложности на это потратили 100 млн
Анна МИКУЛА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока в Омской области ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Сейчас известно о 14 зараженных и троих полностью выздоровевших.

Но как все изменится даже через неделю, пока не может предсказать никто. Именно поэтому регион срочно закупил 45 аппаратов искусственной вентиляции легких. Такое оборудование может спасти жизнь пациентам, у которых Covid-19 протекает в тяжелой форме.

По информации «СуперОмска», на приобретение новых аппаратов SW300 китайской фирмы Midray из бюджета потратили около 100 млн рублей, одно такое устройство обошлось в 2,3 млн. Издание сообщает, что закупку провели без проведения торгов из-за ее экстренного характера.

Аппараты ИВЛ поступят в наш регион не ранее июня. Даже если к этому моменту пик заболеваемости коронавирусом будет пройден, современное оборудование точно не будет лишним для омских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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