Омские ЗАГСы из-за коронавируса просят молодоженов переносить свадьбы на лето

10 Апр 2020 2020-04-10T11:55:51+03:00

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Омские ЗАГСы начали обзванивать будущих молодоженов. Всем они настоятельно советуют из-за распространения коронавируса переносить свадьбы с апреля и мая на июль. Об этом нам рассказала одна из омичек, собиравшаяся выйти замуж в мае.

- Позвонили и спросили, не рассматриваем ли мы вероятность переноса торжества. Мы взяли паузу. Но, как нам рассказали в ЗАГС, многие пары соглашаются, - пояснила девушка.

Напомним, в Омской области официально подтверждено 14 случаев коронавируса. О двух новых больных в региональном оперштабе сообщили сегодня. Двое омичей заразились в Москве. Трое человек выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU