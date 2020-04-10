Стало известно, когда в Омске потеплеет до +15

10 Апр 2020 2020-04-10T12:46:17+03:00

Ужк скоро в Омске потеплеет до +15 градусов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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После ненадолго накрывшего регион ненастья, в Омск снова возвращается хорошая, по-настоящему весенняя погода. Синоптики дают оптимистичный прогноз: потепление начнется уже на выходных.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 11 апреля, ночью будет -3...+2, днем – +11...+16. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 12 апреля, ночью ожидается -1...+4, днем – +11...+16. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с.

В понедельник, 13 апреля, ночью обещают +2...+7, днем – +10...+15. Ветер юго-восточной, южный – ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU