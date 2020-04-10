2020-04-10T11:33:51+03:00
Общество

Стало известно, как двое новых омичей заразились коронавирусом

Инфекцию они подхватили в Москве
Станислав МУХИН
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В Омской области два новых случая covid-19.В Омской области два новых случая covid-19.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Два новый случая заражения в Омской области. Теперь количество пациентов с Covid-19 в регионе выросло до 14. Ранее выяснилось, что трое человек человек выписаны из больницы и полностью вылечились от коронавируса.

В минздраве прокомментировали два новых случая заражение. Двое пациентов с коронавирусом - мужчины.

- Они находились на домашнем карантине под наблюдением участковой службы, никаких жалоб не предъявляли, однако, после проведения тестов на Covid-19, диагноз был установлен. Оба пациента взяты под неусыпный контроль медиков, состояние удовлетворительное, - рассказали подробности в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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