Омичка сделала тату в память о пандемии коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T10:18:44+03:00

Получившийся результат девушка выложила в Instagram, а дальше фото разошлось по всем соцсетям

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Мир продолжает бороться с пандемией короновируса, которая уже унесла десятки тысяч жизней. На данный момент на планете заражены 1,5 млн человек, и пока заболеваемость не идет на спад.

Вероятно, все это настолько сильно впечатлило юную омичку, что она решила сделать татуировку в память о происходящем. На своем плече Анастасия набила рисунок, где изображена плачущая девушка в медицинской маске с надписью Covid-19. В верхней части изображения матерное слово на английском языке, которое, вероятно, означает отношение хозяйки тату к заразе.

Фото получившейся работы девушка разместила на своей странице. И почти моментально оно разошлось по крупным омским пабликам.

– Я, вообще, честно, ничего не выкладывала – только к себе в «Инстаграм». У меня даже представления не было, что столько шумихи поднимется, – удивляется девушка с татуировкой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU