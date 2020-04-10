2020-04-10T10:18:44+03:00
Общество

Омичка сделала тату в память о пандемии коронавируса

Получившийся результат девушка выложила в Instagram, а дальше фото разошлось по всем соцсетям
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»
Изменить размер текста:

Мир продолжает бороться с пандемией короновируса, которая уже унесла десятки тысяч жизней. На данный момент на планете заражены 1,5 млн человек, и пока заболеваемость не идет на спад.

Вероятно, все это настолько сильно впечатлило юную омичку, что она решила сделать татуировку в память о происходящем. На своем плече Анастасия набила рисунок, где изображена плачущая девушка в медицинской маске с надписью Covid-19. В верхней части изображения матерное слово на английском языке, которое, вероятно, означает отношение хозяйки тату к заразе.

Фото получившейся работы девушка разместила на своей странице. И почти моментально оно разошлось по крупным омским пабликам.

– Я, вообще, честно, ничего не выкладывала – только к себе в «Инстаграм». У меня даже представления не было, что столько шумихи поднимется, – удивляется девушка с татуировкой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Большереченском зоопарке появилась еще одна белая медведица
Коронавирусные аферисты: «Сотрудники МЧС» стращают омский бизнес проверками на Covid-19
Омск закупил 45 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения пациентов с тяжелой формой Covid-19
Омские ЗАГСы из-за коронавируса просят молодоженов переносить свадьбы на лето
Стало известно, когда в Омске потеплеет до +15
Стало известно, как двое новых омичей заразились коронавирусом
Найди свой замок
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Домашняя одежда Palada: быть стильной можно всегда!
Омичка сделала тату в память о пандемии коронавируса
ТНТ4 покажет популярные комедийные шоу Рунета
Кто круче: у Варнавы и Гудкова появилось собственное шоу на «Пятнице!»
Сегодня определится, будет пролен ли режим полной самоизоляции в Омской области