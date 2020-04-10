Сегодня определится, будет пролен ли режим полной самоизоляции в Омской области

10 Апр 2020 2020-04-10T09:33:40+03:00

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Напомним, по распоряжению Александра Буркова до 12 апреля в Омской области действует режим полной самоизоляции или как его теперь стали называть – режим полной готовности. Это означает, что из-за угрозы распространения коронавируса местным жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

На заседании регионального оперативного штаба, которое назначено на 15.00, будет решаться вопрос об отмене особого режима или его продлении.

На днях омские предприниматели обратились к главе региона с письмом, где просят разрешения вернуться к нормальной деятельности и при этом заверяют, что все необходимые санитарные меры на их предприятиях будут соблюдены.

Однако, судя по тому, как развивается ситуация в регионе, речь пока, вероятно, будет идти лишь о частичном смягчении режима самоизоляции. Добавим, что на данный момент известно о 13 омичам, зараженных коронавирусом. Трое человек выздоровели, еще у троих диагноз под подозрением.

Кроме того, сегодня же решится вопрос, как будут заниматься школьники с 12 апреля. Не исключено, что учащихся с 1 по 8 классы отправят на досрочные летние каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU