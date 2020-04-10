Омские пожарные спасли малыша, оказавшегося запертым в пустой квартире

10 Апр 2020 2020-04-10T09:01:11+03:00

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В непредвиденную и страшную ситуацию попала молодая омичка. Она ненадолго вышла на лестничную площадку, и в этот момент сквозняком захлопнуло входную дверь. В пустой квартире с включенной газовой плитой остался 2,5-летний сын женщины. Она осталась без ключей и запаниковала. К счастью, мать малыша сразу сообразила обратиться за помощью к спасателям.

Сегодня, 10 апреля, в 09.04 она позвонила на пульт диспетчера «101». Мать очень переживала за жизнь и здоровье ребенка, поэтому просила приехать как можно быстрее. Уже с через полчаса семья воссоединилась.

– На место была направлена пожарная автолестница. Поднявшись по ней, сотрудник МЧС попал в квартиру на четвертом этаже через форточку и открыл дверь женщине изнутри. С ребенком все в порядке, – рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова.

ИСТОЧНИК KP.RU