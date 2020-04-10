2020-04-10T08:20:30+03:00
Общество

Бесплатные продуктовые корзины получат 15 тысяч омских школьников: кому их дадут

Выдавать их начнут после 15 апреля
Станислав МУХИН
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ФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
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В мэрии рассказали, что решили поддержать малоимущие омские семьи, которые воспитывают школьников. Все они получат продуктовые корзины. В них будет из набор из чая, муки, круп, макарон, подсолнечного масла, бакалейных изделий и сахара. Их волонтеры и сотрудники департамента образования начнут разносить по семьям после 15 апреля.

- Эта мера социальной поддержки действует в отношении школьников из малообеспеченных семей, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Омской области в расчете на душу населения. Кроме того, мера поддержки касается учеников омских школ с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование единовременной помощи будет осуществляться за счет средств городского бюджета, - пояснила мэр Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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