Бесплатные продуктовые корзины получат 15 тысяч омских школьников: кому их дадут

10 Апр 2020 2020-04-10T08:20:30+03:00

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В мэрии рассказали, что решили поддержать малоимущие омские семьи, которые воспитывают школьников. Все они получат продуктовые корзины. В них будет из набор из чая, муки, круп, макарон, подсолнечного масла, бакалейных изделий и сахара. Их волонтеры и сотрудники департамента образования начнут разносить по семьям после 15 апреля.

- Эта мера социальной поддержки действует в отношении школьников из малообеспеченных семей, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Омской области в расчете на душу населения. Кроме того, мера поддержки касается учеников омских школ с ограниченными возможностями здоровья. Финансирование единовременной помощи будет осуществляться за счет средств городского бюджета, - пояснила мэр Оксана Фадина.

ИСТОЧНИК KP.RU