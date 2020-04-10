2020-04-10T07:34:10+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске объявят о режиме работы школ и садиков с 13 апреля

Об этом рассказали в минобре
Станислав МУХИН
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Сейчас дети на дистанционном обучении.Сейчас дети на дистанционном обучении.Фото: Алексей ФОКИН
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До 12 апреля пока установлен режим самоизоляции в Омской области. Сегодня в региональном правительстве решат, продлевать его или нет. От этого решения будет зависеть и то, как будут работать омские школы и детские садики с понедельника 13 апреля. Сейчас школьники находятся на дистанционном обучении через различные электронные платформы. К их работе у родителей детей очень большие претензии - сайты не выдерживают потока желающих позаниматься и сделать уроки. Из-за этого они виснут. Техническую проблему признали в департаменте образования.

В региональном минобре пояснили, когда станет известно и ведомство объявит о режиме работы омских школ и садиков.

- Видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием начнется сегодня в 18.00. После него не позднее 20.00 министерство образования опубликует официальную информацию о режиме работы образовательных организаций с 13 апреля, - ответили в омском минобре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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