В Омске вылечились первые трое больных коронавирусом
До 12 человек уменьшилось число заболевших короавирусом в Омской области. Наши врачи вылечили первых пациентов с Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе при минздраве.
- 12 человек получают лечение, имея подтвержденный диагноз Covid-19, трое накануне покинули больничные стены — они здоровы. Под домашним наблюдением медиков находятся 2098 человек, сняты с учета — 9684, - уточнили там.
Выписанные - это семья, которая первой в Омской области заболела коронавирусом в конце марта. Родители и ребенок вернулись из отпуска в Эмиратах. Они находились на домашнем карантине, когда у всех троих выявили коронавирус. Болезнь у всей семьи протекала в легкой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU