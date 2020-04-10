В Омске вылечились первые трое больных коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T07:13:54+03:00

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До 12 человек уменьшилось число заболевших короавирусом в Омской области. Наши врачи вылечили первых пациентов с Covid-19. Об этом сообщили в оперштабе при минздраве.

- 12 человек получают лечение, имея подтвержденный диагноз Covid-19, трое накануне покинули больничные стены — они здоровы. Под домашним наблюдением медиков находятся 2098 человек, сняты с учета — 9684, - уточнили там.

Выписанные - это семья, которая первой в Омской области заболела коронавирусом в конце марта. Родители и ребенок вернулись из отпуска в Эмиратах. Они находились на домашнем карантине, когда у всех троих выявили коронавирус. Болезнь у всей семьи протекала в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU